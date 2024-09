Twitter.com/sentdefender Rookwolken boven Beiroet na de aanval van het Israëlische leger

NOS Nieuws • vandaag, 16:47 • Aangepast vandaag, 16:56 Doden en gewonden bij Israëlische luchtaanvallen in Beiroet

Israël heeft een grote luchtaanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beiroet. Er werd een gebouw geraakt door vier raketten, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Onder de gewonden is volgens het persbureau een groot aantal vrouwen en kinderen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er 8 doden en 59 gewonden gevallen.

Het Israëlische leger heeft bevestigd een aanval te hebben uitgevoerd in de Libanese hoofdstad. Anonieme veiligheidsbronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het doel van de aanval het ombrengen van Ibrahim Aqil was, de operationeel commandant van Hezbollah. Volgens hen is Aqil inderdaad gedood bij de aanval.

Aqil staat op een sanctielijst van de Verenigde Staten omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het bombardement van de Amerikaanse ambassade in Beiroet in 1983. Dat kostte 63 mensen het leven. Ook Israëlische media melden dat Aqil het doelwit van de aanval in Beiroet was.

Ontplofte apparaten

Al sinds de terreuraanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar zijn er vrijwel dagelijks beschietingen tussen de militante beweging en Israël. Deze week namen de spanningen weer toe nadat, er dinsdag duizenden piepers in Libanon waren ontploft. Daar zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid duizenden mensen gewond geraakt en zeker 12 mensen omgekomen.

Een dag later ontploften portofoons, waardoor er zeker 25 doden en 608 gewonden vielen volgens het ministerie. Beide communicatiemiddelen worden veel door Hezbollahstrijders gebruikt. Hezbollah en deskundigen op het gebied van inlichtingendiensten wereldwijd gaan ervan uit dat de Israëlische inlichtingendienst Mossad achter deze aanvallen zit. Israël zelf zegt er niks over.

Oorlogsverklaring

Hezbollah-leider Nasrallah noemde de aanvallen via de communicatieapparatuur een "oorlogsverklaring". Hezbollah is hierdoor alleen maar "meer vastberaden" geworden om de strijd tegen Israël voor te zetten, benadrukte hij in een tv-toespraak.

Eerder vandaag vuurde Hezbollah zo'n 140 raketten af op het noorden van Israël en de bezette Golanhoogten, meldt het Israëlische leger. Hezbollah heeft de aanval bevestigd en zegt dat dit een reactie is op de Israëlische aanvallen op Libanon van gisteren.