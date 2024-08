Opnieuw onderhandelingen over Gaza, maar dit keer staat er meer op het spel

Verslaggever Sander van Hoorn over de interne druk op Netanyahu:

"In Israël zijn nog steeds dagelijks protestmarsen van de families van gijzelaars. Zij denken: als er nu geen deal komt, dan zien we onze geliefden niet meer levend terug. Dus zij willen dat premier Netanyahu zijn handtekening zet. Ook binnen de politiek, het leger en de inlichtingendiensten gaan er stemmen op om een deal te sluiten. Vooral omdat na tien maanden oorlog het beoogde doel nog steeds niet is behaald.

Tegelijkertijd heb je ook Israëliërs die zeggen dat Netanyahu niet moet buigen voor Hamas en al helemaal niet voor Iran. Zij zien dit als een kans om de regio te laten zien dat er met Israël niet te sollen valt. Premier Netanyahu staat dus voor een dilemma. Met een deal krijgt hij de gijzelaars terug en keert de rust terug in Gaza en aan de grens met Libanon. Maar daarmee blijven Hamas, Hezbollah en Iran in de toekomst een dreiging vormen. En zo wil hij niet de geschiedenisboeken in."