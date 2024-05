AFP President Joe Biden tijdens zijn toespraak

NOS Nieuws • vandaag, 21:32 'Oorlog moet stoppen': Biden presenteert nieuw plan Israël voor wapenstilstand

In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Joe Biden een nieuw Israëlisch plan gepresenteerd voor een wapenstilstand in Gaza, in ruil voor de vrijlating van alle gijzelaars door Hamas.

Volgens Biden is de terroristische organisatie Hamas "niet meer in staat" om een aanslag uit te voeren op Israël, zoals het in oktober afgelopen jaar deed. Hij zei dat het nu tijd is voor Hamas en Israël om akkoord te gaan met een deal voor een wapenstilstand. "Dit is een beslissend moment", aldus Biden, "Israël heeft een voorstel gedaan, en Hamas heeft gezegd dat het een wapenstilstand wil. Deze deal is een mogelijkheid voor hen te bewijzen dat ze het ook echt menen."

Van verschillende voorstellen voor een wapenstilstand kwam de afgelopen maanden niets, door bezwaren van beide partijen.

In drie fasen naar vrede

Biden had het nu over een plan dat recentelijk door Israël is voorgelegd aan Hamas, via Qatarese onderhandelaars. Het zou moeten worden uitgevoerd in drie fasen.

In de eerste fase wordt een periode van zes weken van voorlopige wapenstilstand aangehouden door Israël, dat ook zijn troepen terugtrekt uit bevolkte delen van Gaza. Hamas laat een aantal gijzelaars vrij, onder wie vrouwen, gewonden en senioren. Ook rijden in deze fase dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnen, en keren Gazaanse burgers weer terug naar hun huis.

In fase 2 van het plan verlaten Israëlische troepen heel Gaza, wordt de tijdelijke wapenstilstand opgewaardeerd naar 'een permanent einde van de strijd', en worden alle resterende gijzelaars vrijgelaten door Hamas, onder wie ook mannen en militairen.

In fase 3 wordt een begin gemaakt aan de wederopbouw van Gaza, met hulp van de VS en andere landen. Ook worden in deze fase de overblijfselen van overleden gijzelaars door Hamas overgedragen aan Israël.

'Doe stap terug'

Het wordt een lastige klus om alle drie de fasen tot uitvoer te brengen, erkent Biden. Vooral de stap van fase 1 naar 2 zal nog lastige onderhandelingen betekenen, onder begeleiding van de VS en Qatar, aldus de president.

Naast een oproep aan Hamas om akkoord te gaan met het voorstel, riep Biden ook de Israëlische regering op om de rug recht te houden, en zich te houden aan de eigen deal, ondanks mogelijke weerstand uit de samenleving en zelfs van sommige regeringsleden. "Ik vraag jullie om een stap terug te doen en te bedenken wat er gebeurt als dit moment verloren gaat. Het is tijd om deze oorlog te stoppen."