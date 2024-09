Schoof: 'Samen problemen oplossen' • Timmermans: 'Nederland nog oneerlijker'

In dit blog houden we je op de hoogte over de presentatie van het regeerprogramma van het kabinet en de reacties daarop. In het programma van PVV, VVD, NSC en BBB staan de plannen voor Nederland voor de komende jaren.

Een overzicht van de belangrijkste plannen lees je in dit artikel . Het volledige programma is hier te lezen.

dit artikel hier In dit artikel lees je reacties uit verschillende sectoren