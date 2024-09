Wiersma zet deel plannen om veestapel in te krimpen door

In het voorjaar kwam Wiersma's voorganger al met een pakket aan maatregelen voor het mestprobleem. Achtergrond daarvan was dat er vanwege Europese regels stapsgewijs een eind komt aan de Nederlandse uitzonderingspositie (derogatie) in het Europese mestbeleid, waardoor boeren minder mest mogen uitrijden. Daarover is al lang veel discussie in de Kamer.