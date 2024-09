BBB baalt van krimp veestapel, geeft schuld aan vorige kabinetten

Niet gedwongen

De partij onderstreept dat in elk geval gedwongen krimp niet mag gebeuren en dat daar ook afspraken over zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Van der Plas wil eigenlijk geen 'afroming van dierrechten'. "Maar als wij ervoor willen zorgen dat er niet gedwongen gekrompen moet worden in de veestapel, is dit op dit moment de enige manier", zegt de BBB-leider.