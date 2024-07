Noodfonds Energie gaf 110.000 huishoudens steun, dubbel zoveel als vorig jaar

Bijna 110.000 huishoudens hebben dit jaar steun gekregen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, meldt het fonds. Vorige winter maakten ruim 50.000 huishoudens er gebruik van .

Huishoudens met weinig geld konden van januari tot maart dit jaar een aanvraag indienen bij het noodfonds voor een extra bedrag om hun energierekening te betalen. Het ging om huishoudens met een bruto maandinkomen tot maximaal 3200 euro (in het geval van een alleenstaande) en 4480 euro (voor samenwonenden). Zij moesten minstens acht tot tien procent van dat inkomen kwijt zijn aan energiekosten.

Het fonds betaalde in die gevallen een deel van de rekening. Gemiddeld ging het om een steunbedrag van 97 euro per maand voor een periode van zes maanden. De meeste aanvragen, 12.989, kwamen dit jaar uit Rotterdam.

Over het algemeen wisten mensen het noodfonds goed te vinden. De aanvragen en plaatsen met veel energiearmoede kwamen sterk overeen. Het noodfonds heeft een dashboard gemaakt waarop de goedgekeurde aanvragen in kaart zijn gebracht.

Nog steeds hard nodig

Kees Vendrik, bestuursvoorzitter van het noodfonds, is blij dat er zoveel mensen zijn geholpen: "Het noodfonds heeft laten zien dat we doelgericht en efficiënt steun kunnen bieden aan huishoudens die in energiearmoede leven."