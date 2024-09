Overijssel gebruikt geld van het Rijk om PAS-melders te helpen

In 2019 haalde de Raad van State een streep door die regeling. De betrokken boeren kwamen daardoor, buiten hun schuld, in een illegale situatie terecht.

Formeel illegaal

Landbouwbegroting

Het geld is onderdeel van de begroting van minister van Landbouw Femke Wiersma. Vorige week maakte ze bekend dat er in totaal 226,9 miljoen beschikbaar komt voor de provincies om problemen met stikstof aan te pakken. De komende anderhalf jaar komt telkens een stuk van dat bedrag vrij.

Het eerste deel is vanaf vandaag aan te vragen door alle provincies. Het maximale bedrag per provincie is 7,9 miljoen euro. "Dit is een kans die we moeten benutten", zegt Ten Bolscher.