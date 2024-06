Harde wind en hagelbuien op komst in Leipzig • Oranje maakt zich op voor clash

NOS Voetbal • vandaag, 07:52 • Aangepast vandaag, 10:02

Het is de achtste speeldag van het EK voetbal in Duitsland. Oranje komt vandaag in actie tegen Frankrijk.

Slecht weer op komst in Leipzig

15.00 uur: Slowakije-Oekraïne

18.00 uur: Polen-Oostenrijk

21.00 uur: Nederland-Frankrijk

Voorbeschouwing op de wedstrijd van Oranje volg je via deze livestream vanaf 20.10 uur

Pushberichten op je smartphone ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.