Guten Morgen EURO 2024: Oranje tegen 'Les Bleus' en hoe ver komt Slowakije?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Op de dag dat de zomer begint, treft Nederland in Leipzig titelfavoriet Frankrijk (21.00 uur). De eerste krachtmeting van Oranje met een topland dit EK, de eerste echte test. Bij winst is Nederland geplaatst voor de achtste finales.

De grote vraag is: speelt Kylian Mbappé? De Franse superster brak in het eerste groepsduel met Oostenrijk zijn neus, waarna onduidelijkheid over Mbappé's lot. Ook gisteravond gaf de Franse bondscoach Didier Deschamps nog geen uitsluitsel. "We hebben hem gisteren op de training gezien en vanavond gaan we het weer proberen op de training. We gaan het morgen zien", was zijn antwoord.

De voorbeschouwing vanuit het stadion in Leipzig begint om 20.10 uur, te zien op NPO1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Het avondprogramma begint met de andere wedstrijd uit de groep van Nederland. Polen en Oostenrijk trappen om 18.00 uur af. Beide landen spelen voor misschien wel hun laatste kans. Zowel Polen als Oostenrijk verloor de openingswedstrijd en moeten deze wedstrijd winnen om kans te maken om als (waarschijnlijk) beste nummer drie door te gaan naar de achtste finales.

Kijk Oranje en twee andere wedstrijden live Slowakije-Oekraïne (15.00 uur), Polen-Oostenrijk (18.00 uur) en Nederland-Frankrijk (21.00 uur) staan op het dagmenu van het EK in Duitsland. De wedstrijden zijn te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app en zijn te beluisteren op NPO Radio 1. Het duel van Oranje is voor blinden en slechtzienden ook met audiodescriptie te volgen via NPO 1 extra (kanaal 81). Via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl blijf je de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws. Beluister ook onze dagelijkse NOS voetbalpodcast.

Nog een land dat vandaag voor de laatste kans voetbalt, is Oekraïne. Zij voorzien je samen met Slowakije van je middagprogramma. De aftrap is om 15.00 uur. De Slowaken zullen dromen van een plekje in de achtste finales. Na de verrassende zege op België (1-0) kunnen de Slowaken zich bij winst op de Oekraïners al opmaken voor de knock-outfase. Zelfs bij een gelijkspel lijkt plaatsing als een van de beste nummers drie vrijwel zeker.

Op wie moeten we letten?

Genoeg te zien op dag acht van het EK. De Nederlandse spelers bijvoorbeeld, maar zoom ook eens in op de Franse verdediger Jules Koundé. De rechtsback van Barcelona is niet een van de beste spelers van Frankrijk, maar wel een van de grootste blikvangers, door zijn modekeuzes.

Op gehakte puntlaarzen, met high waist flared-spijkerbroek, oranje stropdas en leren bomberjack kwam Koundé twee weken geleden aan bij het Franse trainingskamp voor het EK.

Koundé vreest modemissers niet en pakt graag uit met zijn kledingkeuzes. Voor thuiswedstrijden van Barcelona en het Franse team stelt hij regelmatig voor de voetbalwereld ongebruikelijke outfits samen.

Vrijdagavond zal hij zich bij aankomst bij het stadion in Leipzig voor het duel met Oranje toch echt moeten beperken tot de blauwe trainingstenues van Les Blues.

Hoe ver kan Hamsik-loos Slowakije komen?

De Slowaken dromen sinds de zege op België van de achtste finales. Toegegeven, ze kwamen goed weg, want de twee doelpunten van de Belgen werden na een interruptie van de VAR afgekeurd.

Toch deed Slowakije helemaal niet slecht mee tegen De Bruyne en co. Feyenoorder Dávid Hancko en oud-Feyenoorder Róbert Bozenik speelden verdienstelijk.

Centraal op het middenveld heeft de inmiddels vrij ervaren middenvelder Stanislav Lobotka de ondoenlijke taak om de niet meer voetballende Slowaak der Slowaken en Napoli-legende Marek Hamsík te doen vergeten.

4:48 Zonder Hamsik ligt lot Slowaakse voetbal in handen van zijn 'leerling' Lobotka

Onder aanvoerderschap van Hamsik speelde Slowakije twee keer eerder op een EK (2016 en 2022). In 2016 strandden ze in de achtste finales tegen Duitsland (3-0), in 2020 kwam het land niet door de groepsfase.

Zonder Hamsik, die nu teammanager is van het Slowaakse elftal en een voetbalschool runt in zijn thuisland, kijkt Slowakije naar Lobotka om de knockoutfase te bereiken. Moet lukken, denkt Hamsik, die Lobotka ziet als "een van de beste nummers 6 ter wereld op die positie."