NOS Voetbal • vandaag, 10:21 Een cornerprobleem? Oranje wil er niets van weten: 'Niet te groot maken'

Thierry Boon volgt het Nederlands elftal



Overwegen jullie om een mannetje bij de tweede paal te zetten bij de corners? "Ehm.." Stefan de Vrij is zichtbaar aan het wikken en wegen. Dan volgt, na een lange stilte, het antwoord: "Nee." Daarmee geeft de Oranje-verdediger stiekem veel weg.

In een voetbalwereld waarin spelhervattingen steeds doorslaggevender worden, zijn de kille feiten van het Nederlands elftal als volgt: de drie laatste tegengoals die Oranje kreeg, vielen allemaal uit een hoekschop.

"Weer een goal uit een standaardsituatie", baalde aanvoerder Virgil van Dijk na de 2-1 zege op Polen. "Dat moeten we goed analyseren." Denzel Dumfries was vooral opgelucht dat het Oranje niet fataal werd. "We moeten voorkomen dat dat later dit EK wel gebeurt", zei hij zondag.

Oranje blijft achter

De laatste tegengoals tot het duel met Polen kwamen van Duitsers. In het oefenduel in maart werd Bart Verbruggen tweemaal gepasseerd na een hoekschop. Dat zet de teller dus op drie. Ter vergelijking: toplanden als Engeland en Frankrijk krijgen al anderhalf jaar geen doelpunt tegen uit een hoekschop.

Oranje lijkt te kampen met een cornerprobleem. "Nou, een probleem wil ik niet zeggen, maar het is wel een aandachtspunt", stelt centrumverdediger De Vrij. "We gaan niet gelijk iets heel anders doen, maar we hebben wel wat kleine aanpassingen gemaakt."

Op ons verzoek heeft Frans Hoek de drie tegengoals van Oranje nog eens onder de loep genomen. Hoek was onder Louis van Gaal verantwoordelijk voor de spelhervattingen bij het Nederlands elftal op het WK van 2014 en het WK van 2022.

Op beide toernooien kreeg Oranje geen enkele tegengoal rechtstreeks uit een hoekschop.

Drie keuzes

Hoek legt uit dat je als elftal eigenlijk drie keuzes hebt als het gaat om het verdedigen van een hoekschop. Je kunt gaan voor mandekking. Simpel: een speler verdedigt een tegenstander.

Je kunt ook gaan voor zonedekking, waarbij spelers een bepaald gebied moeten verdedigen. Of je kunt gaan voor een combinatie van die twee.

"Nederland kiest nu voor zonedekking, zonder spelers bij de palen neer te zetten", vertelt Hoek. "Vijf spelers verdedigen hun gebied. Twee man staat ervoor om een eventuele korte corner op te vangen. En er zijn drie stoorders."

"Een nadeel aan zonedekking is dat de aanvallers in komen lopen en zich vanuit de loop met snelheid voorwaarts kunnen afzetten om te koppen, terwijl de verdedigers vanuit stand moeten springen", aldus Hoek.

"Aan de stoorders de taak om het de tegenstanders die inlopen zo lastig mogelijk te maken." Op de beelden is duidelijk te zien dat Joey Veerman als stoorder moet fungeren, maar de Volendammer is Adam Buksa al snel kwijt.

De Pool komt vervolgens precies in de zone tussen Van Dijk en Dumfries en krijgt de bal panklaar op zijn hoofd. "Omdat er niemand bij de palen staat, kun je dan alleen nog maar hopen dat Verbruggen hem tegenhoudt."

De 2-1 bij de oefenwedstrijd in maart tegen de Duitsers is enigszins vergelijkbaar met de goal van Polen. Weer een hoekschop van links, Nicolas Füllkrug gaat voorbij zijn stoorder, Van Dijk kan de bal niet wegkoppen en hij gaat met veel geluk via de schouder van de Duitse spits binnen.

Wel of niet bij de palen

Er staat niemand bij de palen en Verbruggen is net te laat. "Soms maak je als staf de keuze: onze keeper is zo goed, er hoeft niemand bij de palen. Wij maakten de keuze dat we daar wel iemand wilden. Daardoor heb je wel weer een speler minder om op een andere positie te gebruiken", licht Hoek toe.

Pro Shots Frans Hoek (rechts) en de staf van Oranje tijdens het WK in Qatar

De eerdere goal van de Duitsers is onvergelijkbaar met de andere twee. Die valt namelijk uit een korte variant, waar Oranje bij elk station een stap te laat is.

"De spelers kunnen daardoor niet genoeg druk zetten en Maximilian Mittelstädt kan redelijk vrij vanaf twintig meter inschieten. Dat doet hij geweldig."

Maar toch: tegengoals uit een standaardsituatie zit een ploeg nooit lekker. "We hebben hier tijd genoeg om daarover te praten", zei Verbruggen deze week al in Wolfsburg. "Maar we moeten er ook niet een te groot ding van maken. We hebben namelijk een hele hoop corners wel goed verdedigd."

Desondanks kijkt de jonge doelman ook kritisch naar zichzelf. "Misschien kan ik duidelijk zijn, maar dat is nog niet zo makkelijk. Want communiceren in zo'n vol stadion is best moeilijk en het gaat erg snel tijdens zo'n corner", zei Verbruggen.

Volgens specialist Hoek is er in ieder geval nog geen reden tot paniek bij Oranje. En switchen naar mandekking gaat niet gebeuren, verklapte De Vrij dus al. "Dat is ook niet nodig", concludeert Hoek. "Je hoeft niet te veranderen van strategie, je moet het alleen iets beter uitvoeren."

