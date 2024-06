NOS Voetbal • vandaag, 17:46 De Vrij blij met 4-3-3-systeem Oranje, Malen vindt dat hij 'hoort te spelen'

Het is nog niet duidelijk wie er vrijdag in de basis staan bij het Nederlands elftal in de tweede EK-wedstrijd tegen Frankrijk (aftrap om 21.00 uur), zegt Stefan de Vrij. De verdediger is in elk geval blij met de 4-3-3-formatie. "Met vier verdedigers is er meer duidelijkheid, denk ik."

De Vrij is een vertrouwd gezicht bij Oranje, maar op een basisplaats kon de inmiddels 32-jarige verdediger van Internazionale niet altijd rekenen. Daar kwam vlak voor het EK verandering in. Hij won de concurrentiestrijd met Matthijs de Ligt en speelde zondag tegen Polen (2-1) op soevereine wijze naast Virgil van Dijk in het centrum van de verdediging.

Ook Donyell Malen hoopt op een basisplaats. De aanvaller van Borussia Dortmund zat naast De Vrij tijdens een persmoment. Tegen Polen kwam hij in de 62ste minuut voor Xavi Simons in het veld.

"Ja, ik weet wat ik te bieden heb", aldus Malen. "Ik heb veel zelfvertrouwen, ik hoor te spelen op dit niveau, vanaf de start. Maar de trainer bepaalt. Ik moet gewoon hard werken en rustig blijven."

Of komende vrijdag de absolute ster van Frankrijk, Kylian Mbappé, ook meespeelt is nog onduidelijk. De aanvaller van Real Madrid brak tegen Oostenrijk zijn neus.

De Vrij is ervaringsdeskundige: "Ik heb ook weleens mijn neus gebroken, ik kreeg er wel een beetje rillingen van toen ik het zag. Nee, dat is geen lekker gevoel. Het is afwachten, we zullen wel zien of Mbappé er bij is of niet."

Bij Internazionale voetbalt De Vrij met vijf verdedigers in plaats van vier, iets wat Koeman in aanloop naar het EK ook een paar keer deed. De Vrij: "Wat het belangrijkste verschil is? Met vijf verdedigers is er veel duidelijkheid en communicatie nodig. Je wil niet altijd met vijf man achterop staan, je wil dat spelers agressief naar voren gaan. Dat luistert heel nauw in de samenwerking."

Bij het Nederlands elftal zijn de meeste spelers gewend om met vier verdedigers te spelen, aldus De Vrij. "Ik denk dat het goed is om aan die duidelijkheid vast te houden. maar het is aan de bondscoach hoe we spelen."

Hoe hij ervoor zorgt dat hij er toch elke keer weer staat? "Ja, dat is toch een stukje ervaring. Je leert dat naarmate je ouder wordt. Je probeert er het beste van te maken. En ook al was ik dan soms even niet belangrijk op het veld, dan kon ik op een andere manier belangrijk zijn voor het team."

