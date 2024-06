NOS Voetbal • vandaag, 06:34 De Vrij, de onopvallende opvallendste naam in het Oranje van Koeman Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Hij kan de microfoons en de reclameborden achter de goal maar net ontwijken, maar dan is Wout Weghorst los. Hij schreeuwt het uit na zijn 2-1 tegen Polen, begint aan een overwinningssprint, slaat medespelers van zich af en eindigt in de armen van Stefan de Vrij.

ANP Wout Weghorst valt in de armen van Stefan de Vrij na de 2-1 tegen Polen

Het contrast tussen beiden is enorm. Spits Weghorst pakt zijn moment, stookt de boel op, ontlokt reacties. Verdediger De Vrij blijft op de achtergrond, voert zijn taak met precisie uit en geniet vooral vanbinnen.

Eigenlijk geruisloos heeft De Vrij op zijn 32ste iets te pakken wat er misschien wel niet meer in leek te zitten: een basisplaats in het Nederlands elftal op een groot toernooi. Temeer omdat zijn zesde seizoen bij Internazionale niet zijn beste was.

Speeltuin in Wolfsburg

Het is de dag na de winst op Polen en het Nederlands elftal is terug in het basiskamp in Wolfsburg, waar de zon zich voor het eerst dit EK voor langere tijd laat zien. Al zijn de wolken in Wolfsburg nooit ver weg.

Voor het eerst zien we ook de families van de internationals in het AOK Stadion. Na afloop van de training, die De Vrij net als de andere basisspelers vooral op een hometrainer doorbracht, verandert het veld in een enorme speeltuin.

Ook Nolan, het bijna 1,5 jaar oude zoontje van De Vrij, meldt zich om te komen spelen met een bal. Zijn vader geniet zichtbaar. Hoe serieus hij zijn vak ook neemt, de oud-Feyenoorder weet waarom het draait in het leven.

ANP Stefan de Vrij samen met zijn zoontje op het veld in Wolfsburg

De wedstrijd tegen Polen was zijn 65ste interland. De Vrij debuteerde twaalf jaar geleden in Oranje en was basisspeler op het 'bronzen' WK van 2014, scoorde zelfs in de befaamde met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Spanje.

Ook op het EK van 2020, het eerste eindtoernooi voor Oranje sinds dat WK, was De Vrij verzekerd van een basisplaats. Maar op het WK in Qatar van 2022 speelde hij geen minuut. En ook toen Ronald Koeman weer bondscoach werd, zat De Vrij niet bij de eerste elf.

Complimenten van Koeman

"Als ik zie hoe hij al jarenlang bij het Nederlands elftal komt en een periode heeft gehad waarin hij wist dat hij normaal gesproken niet begon", zei Koeman al eens, "dan vind ik het geweldig om te zien hoe professioneel hij met zijn vak bezig is en daarmee omgaat."

De twee kennen elkaar van hun tijd bij Feyenoord, waar Koeman tussen 2011 en 2014 de trainer van De Vrij was. Koeman weet wat hij aan De Vrij heeft. Misschien dat hij juist daarom, ook vanwege het enorme aanbod, stilletjes naar het achterhoofd van de bondscoach was verdwenen.

"Koeman vist uit een grote vijver, hij heeft veel te kiezen. Daarom is dit een kans om mij te laten zien", sprak De Vrij afgelopen november, toen hij vanwege een lijst vol afwezigen plots weer basisspeler werd in de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar.

In die wedstrijden maakte De Vrij, eigenlijk zoals altijd, een sterke en solide indruk. Daarmee meldde hij zich weer nadrukkelijk in het hoofd van Koeman. Dat al vol zat met gedachten over zijn ideale elftal voor het EK in Duitsland.

Concurrentie van De Ligt

Dat De Vrij in maart vanwege een liesblessure de oefenduels tegen Schotland en Duitsland moest laten schieten, leek een flinke streep door de rekening. Zeker met Matthijs de Ligt, de duurste Nederlandse verdediger ooit, als concurrent.

ANP Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt op het trainingsveld

Toch kiest Koeman drie maanden later weer voor een fitte De Vrij, die de voorkeur krijgt boven de jongere en fysiek sterkere De Ligt. "Logisch", concludeerde NOS-analist Pierre van Hooijdonk.

"De Vrij oogt rustiger. De Ligt is een geweldige speler, maar je weet als spits dat hij altijd 'door je heen' probeert te komen. Hij heeft maar één manier van verdedigen."

"De Vrij dekt soms door, maar blijft soms ook bewust uit het duel. Dat is voor een spits lastiger. De Ligt is sneller, maar De Vrij heeft weer wat meer inzicht", aldus de voormalig spits.

Puike prestatie tegen Polen

Tegen Polen heeft De Vrij het gelijk van Koeman en Van Hooijdonk bewezen. Hij was de Oranje-speler met de meeste geslaagde tackles, won zeven van zijn acht duels, had de hoogste passnauwkeurigheid en wist veel medespelers voorin te bereiken.

Natuurlijk ging alle aandacht uit naar matchwinner Weghorst, maar daarachter speelde De Vrij ook een belangrijke rol in de 2-1 winst. Maar ach, die spotlights zijn toch niets voor hem. "Ik vind het mooi om te merken dat ik binnen het team gewaardeerd word." En zo is het.