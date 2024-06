NOS Voetbal • vandaag, 19:55 Oostenrijk wint overtuigend van Polen en komt op gelijke hoogte met Oranje

4:02 Bekijk de samenvatting van Polen - Oostenrijk

In de poule van het Nederlands elftal heeft Oostenrijk gewonnen van Polen, dat daardoor uitgeschakeld is op het EK. In Berlijn won Oostenrijk overtuigend met 3-1.

Oostenrijk staat nu net als Oranje op drie punten, met een iets beter doelsaldo. Nederland speelt om 21.00 uur tegen Frankrijk. Dinsdag om 18.00 uur staat Nederland - Oostenrijk op het programma.

Bij de Oostenrijkers werd Max Wöber, die zo ontzettend ongelukkig was tegen Frankrijk (0-1 nederlaag), vervangen door Feyenoorder Gernot Trauner. Voorin verscheen oud-Twentenaar Marko Arnautovic aan de aftrap.

Oostenrijk sterker

Het was de flamboyante spits van Internazionale die de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. Arnautovic had de bal bij de tweede paal kunnen volleren, maar wachtte op de stuit en was te laat.

Die kans kwam niet uit het niets. Oostenrijk begon namelijk uitstekend, met grote druk naar voren. Op het middenveld waren oud-Ajacied Florian Grillitsch, Marcel Sabitzer en Christoph Baumgartner de baas.

Na negen minuten resulteerde het overwicht in de openingstreffer. Phillipp Mwene (oud-PSV) zette goed voor vanaf links en Trauner kopte vol overtuiging raak. Een geweldige opsteker voor de centrale verdediger, die door blessures een moeilijk seizoen kende bij Feyenoord.

1:11 Feyenoorder Trauner kopt Oostenrijk op voorsprong tegen Polen

Even leek Polen rijp voor een fikse afstraffing, maar bekomen van de ergste schrik begon het bij de ploeg van Michał Probierz toch beter te lopen.

De vervanger van de niet helemaal fitte bankzitter Robert Lewandowski, Krzysztof Piatek, bekroonde die sterkere fase met een goal. In de Oostenrijkse zestien was Piatek het scherpst, waardoor hij de 1-1 kon binnentikken.

1:03 Piatek reageert scherp in de zestien en zet Polen op 1-1 tegen Oostenrijk

Het was een ontnuchtering voor Oostenrijk, dat zich daarna enigszins herpakte, maar geen echt overwicht meer had. Tot de rust golfde het spel op en neer en waren Sabitzer (schot na uitbraak) en Piotr Zielinski (goede vrije trap) het dichtst bij een goal.

In de rust liep Lewandowski warm, misschien wel om de Oostenrijkers wat schrik aan te jagen. De wereldspits van FC Barcelona kwam uiteindelijk na een klein uur spelen in het veld.

Trauner viel in diezelfde fase uit met pijn aan zijn hamstring. Vervelend voor Feyenoord dat vanmiddag ook al David Hancko bij Slowakije - Oekraïne met een liesblessure zag wegvallen.

Druk wordt Polen te veel

Oostenrijk groeide in de tweede helft weer helemaal terug in de wedstrijd. Ralf Ragnick, uitvinder van de gegenpressing, heeft zijn team tactische houvast gegeven. Bij de Polen ontbrak dat ook vandaag in Berlijn.

De zwaktes van Polen kwamen aan het bod bij de tweede goal van Oostenrijk. In de 66ste minuut sneed Oostenrijk zo over de linkerflank door de defensie en was een strakke breedtepass genoeg om Baumgartner een grote kans te bieden.

Baumgartner schiet Oostenrijkers weer op voorsprong tegen Polen

De middenvelder van RB Leipzig bleef kalm en stuwde de bal met de binnenkant van zijn voet de lange hoek in.

Even later ging Sabitzer gaat alleen op het doel van Polen af en viel hij over doelman Szczesny heen. De bal ging op de stip en Arnautovic schoot binnen.

Aan het EK-avontuur van Polen komt na de laatste poulewedstrijd tegen Frankrijk een eind. Bij Oostenrijk mag men nog volop dromen over de achtste finales.