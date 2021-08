Loekasjenko verwerpt aantijgingen in zaak atlete Timanovskaja

Een jaar na de omstreden verkiezingen in Wit-Rusland heeft president Loekasjenko herhaald dat hij in 2020 eerlijk de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. "Vandaag staat Wit-Rusland in het middelpunt van de aandacht van de hele wereld", zei hij tijdens een persconferentie. "Vorig jaar bereidden sommige mensen zich voor op eerlijke verkiezingen, terwijl anderen opriepen tot... een staatsgreep."

Ook reageerde de president op de zaak rond de Wit-Russische atlete Timanovskaja en de dood van activist Vitali Sjisjov.

Loekasjenko claimde vorig jaar de overwinning van de presidentsverkiezingen. Die overwinning werd vrijwel direct in twijfel getrokken, ook in het buitenland. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja vluchtte naar Litouwen. In verschillende steden in Wit-Rusland waren maandenlang grootschalige protesten, die het regime uiteindelijk hard de kop in drukte.

Bekijk hier beelden van 9 augustus vorig jaar: