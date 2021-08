Timanovskaja zegt dat ze gestraft zou worden in Wit-Rusland en wil door als sporter

Op het vliegveld zag ze kans om de hulp in te roepen van de Japanse politie. Een dag later meldde ze zich bij de Poolse ambassade. Dat land heeft haar een humanitair visum toegekend. "Op dit moment wil ik vooral eerst naar Europa gaan en de mensen ontmoeten die me op dit moment helpen. Daarna wil ik een beslissing nemen over wat ik hierna ga doen." Timanovskaja wordt bijgestaan door de Wit-Russische Stichting voor Sportsolidariteit. Het plan is dat ze morgen naar Warschau vliegt.

Timanovskaja is nu het middelpunt van een internationale rel. Ze hoopt dat andere Wit-Russische sporters daar niet op afgerekend worden. "Zij hebben nergens schuld aan en niets mag hen in de weg staan om te sporten." Ze wil wel dat er een onderzoek komt naar de coach die haar opgedragen heeft het olympisch dorp te verlaten. "Ik wil dat de internationale sportautoriteiten de situatie bekijken en erachter komen wie uiteindelijk de beslissing genomen heeft dat ik niet meer mag sporten."

Ook heeft ze de hoop nog niet opgegeven dat ze ooit weer zelf op de atletiekbaan staat. "Ik ben pas 24 en was van plan om hierna aan op z'n minst nog twee Olympische Spelen mee te doen." Of dat nu nog mogelijk is, weet ze niet. "Ik ben ook nog niet bezig geweest met de vraag of ik dan weer uitkom voor Wit-Rusland, een ander land of onder neutrale vlag. Het enige waar ik nu mee bezig ben, is mijn eigen veiligheid."