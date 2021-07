Hoe het kabinet zich toch liet verrassen door de deltavariant

Eigenaren moeten bepalen of ze mensen zonder negatieve test toch toelaten. Bij sommige clubs worden als noodgreep maar zelftests aan de deur gedaan door bezoekers die geen uitslag hebben ontvangen. Er zijn ook berichten over gesjoemel met gekopieerde QR-codes.

Aantal besmettingen: 556

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 5,5 miljoen

Clubcluster

Het was vaste prik tijdens de pandemie: op maandag kwam de 25 burgemeesters van de Veiligheidsregio bij elkaar met minister Grapperhaus in het Veiligheidsberaad om het over de handhaafbaarheid van de maatregelen te hebben. Op 28 juni is dat voor de voorlopig laatste keer.

Als er straks nieuwe coronamaatregelen nodig zijn vanwege uitbraken, moeten die vooral lokaal worden genomen, spreken de burgemeesters af.

Op 1 juli komt de GGD in Twente met nieuws. Er is een besmettingscluster gevonden bij een discotheek in Enschede, waar 800 mensen bij aanwezig waren. Het bron- en contactonderzoek is in volle gang.

Aantal besmettingen: 826

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 6 miljoen

Snotterige shotjes

De kinderziektes zijn zo goed als opgelost, meldt Testen voor Toegang. Daarmee moet het tweede uitgaansweekend op 2 en 3 juli soepeler verlopen. Zo'n 300.000 mensen laten zich testen voor een QR-code.

In Amsterdam is het razend druk bij shotjesbar Chupitos. Eén van de aanwezigen is de 21-jarige Danny. Hij heeft wel wat verkoudheidsklachten, maar hij heeft ook een negatieve testuitslag gekregen van Testen voor Toegang.

Om 06.00 uur duikt hij z'n bed in. Drie uur later wordt hij wakker gebeld. Een medewerker meldt hem dat hij toch positief was op corona. Foutje, sorry. Danny schrikt zich rot: "Ik heb met iedereen staan knuffelen."

In Enschede is discotheek Aspen Valley niet open na het cluster dat een week eerder ontstond. Op 4 juli staat het aantal besmettingen dat tot de disco terug te herleiden is op 180.

Aspen Valley blijkt niet de enige plek waar het virus heeft huisgehouden. Bij feesten in Groningen, Den Haag en Utrecht zijn tientallen mensen tegelijk besmet geraakt.

Aantal besmettingen: 1210

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 6,5 miljoen

Code rood

Wekenlang daalde het aantal positieve testen, maar in een week tijd is het aantal nieuwe besmettingen opeens verdubbeld, meldt het RIVM op 6 juli. De stijging komt vooral door 20- tot 29-jarigen. Veel besmettingen zijn opgelopen in de horeca en op feestjes, blijkt uit bron- en contactonderzoek.

Het ministerie verandert de regels voor een QR-code na een vaccinatie. Nu wordt de wachttijd tussen de laatste prik of de eerste en enige Janssen-prik toch twee weken. Een fout heeft De Jonge niet gemaakt, vindt hij. Met de eerdere wachttijd heeft hij jongeren kunnen verleiden tot een prik en met de toen bekende besmettingscijfers was het verantwoord.