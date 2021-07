Kabinet trapt op rem om 'ongekende' besmettingscijfers, maar wuift kritiek weg

Besmettingen gebeurden afgelopen week vooral in de horeca (18 procent), bij bezoek aan vrienden of familie (16,6 procent), feestjes (12,7 procent) en via een vakantiereis (10,1 procent), bleek eerder uit weekcijfers van het RIVM.

Kritiek op snelle versoepelingen weggewuifd

De twee bewindslieden reageerden in de persconferentie ook op de deze week veelgehoorde kritiek dat het kabinet in juni te snel en te drastisch heeft versoepeld. Rutte en De Jonge blijven erbij dat met de kennis van toen, de adviezen van het OMT en RIVM en de toenmalige lage besmettingscijfers, de keuzes verantwoord waren.

"Het waren logische besluiten in die situatie", zei De Jonge. "Maar wat je wel ziet is dat het aantal besmettingen veel sneller is opgelopen dan toen geschat werd met de modellen." Op de vraag of er geen fouten zijn gemaakt, zei hij dat dit nog zal moeten blijken uit evaluaties.

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen is er wel degelijk sprake geweest van een grote misrekening door het kabinet. "Achteraf is er toch te snel te veel toegestaan. Ook is men gaan werken met een niet goed doordacht systeem van QR-codes en toegangssystemen wat in de praktijk niet goed te handhaven en te controleren was." Met soms grote uitbraken in uitgaansgelegenheden tot gevolg.