Kan je meteen dansen na je Janssen-prik? 'Dat is akelig snel'

"Dansen met Janssen", riep demissionair minister De Jonge vorige week. Want na één prik met Janssen is het mogelijk om met je vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app te schreeuwen in een stadion of te dansen in een club, zonder je te laten testen.

Meteen lekker losgaan is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor tienduizenden mensen om te kiezen voor Janssen, het vaccin waarvan maar één prik nodig is. Vorige week werden de lijnen voor een Janssen-vaccin opengezet, en na zeven dagen zijn er ruim 233.000 afspraken gemaakt. Maar is het wel zo veilig om meteen na je prik alle afstandsregels los te laten?

De bescherming van 66 procent tegen besmetting en 85 procent tegen ernstige ziekte is niet meteen na je Janssen-prik bereikt. Dat werd ook altijd zo gecommuniceerd: "Vanaf twee weken na de prik bent u beschermd tegen het coronavirus", schrijft de Rijksoverheid over Janssen.

Waarom kun je dan toch al een dag na je prik doorrollen naar de club? "Direct na de vaccinatie ben je zodanig goed beschermd, dat wij het verantwoord vinden om je naar binnen te laten", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. "Het laatste gedeelte van bescherming afwachten vinden we niet nodig."