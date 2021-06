Afsprakenlijn voor prik met Janssen-vaccin geopend, meteen overbelast

De Jonge benadrukt dat je eerst een 'gewone' afspraak met Pfizer/Moderna maakt. "Als er dan Janssen beschikbaar is, kun je die afspraak omzetten." Het is niet de bedoeling om een afspraak voor Janssen te maken als je al een prik hebt gehad. "Wacht dan je tweede prik af en laat anderen voorgaan met het Janssen-vaccin", zegt De Jonge.

Volgens de minister is het handig voor mensen die met één prik klaar willen zijn. "Het is een extra keuze voor mensen voor de zomer. Voor mensen die op vakantie willen of naar een festival willen gaan." Dansen met Janssen, noemt de minister het.

Bijwerkingen

Begin deze maand werd gestopt met het toedienen van het Janssen-vaccin voor mensen jonger dan 44 jaar. Dat besluit nam het demissionaire kabinet na advies van de Gezondheidsraad. Belangrijke reden voor dat advies was dat ook het Janssen-vaccin, net als dat van AstraZeneca, in zeer zeldzame gevallen ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking kan hebben.

Die bijwerkingen waren toen in het buitenland vastgesteld. Gisteren meldde bijwerkingencentrum Lareb dat er één geval in Nederland is vastgesteld na het toedienen van het Janssen-vaccin.

Wat houdt die zeldzame bijwerking nou precies in? NOS op 3 legt het uit: