Fieldlab-onderzoeker: regels rond openen nachtclubs ondermaats

In eerste instantie is er nooit advies gegeven over nachtclubs en disco's zonder aanmelding vooraf, zegt Voss. Wel waren er adviezen over binnenruimtes. Ook die adviezen zijn deels genegeerd.

Belangrijkste punt is volgens hem de ventilatierichtlijnen. "We hebben gezegd dat het aantal mensen en deelnemers bij binnen-evenementen aangepast moet worden aan de ventilatiemogelijkheden van de locatie. Ik ben ervan overtuigd dat dat nu niet overal is gebeurd." In de eerdergenoemde brief wordt er met geen woord gerept over ventilatie.

Ook adviseerden Voss en zijn collega's om de verplichte covidtesten om toegang te krijgen tot een club, maximaal 24 uur voor het einde van een evenement af te nemen. Het kabinet besloot 40 uur aan te houden, "omwille van de uitvoerbaarheid". Dat maakt het risico wel groter dat iemand tussen de test en het evenement alsnog besmet raakt.

Met prik meteen naar binnen

Daarnaast wijst Voss op een ander belangrijk verschil met de Fieldlab-evenementen: gevaccineerde mensen die binnen mogen zonder test. Vooralsnog mogen mensen tot en met dit weekend meteen na hun eerste Janssen of tweede Pfizer/Moderna-prik de club binnen, terwijl de bescherming dan nog niet maximaal is. Vooral bij het Janssen-vaccin, waarvan maar één prik nodig is, leidde dat tot veel kritiek.

Na veel kritiek veranderde De Jonge deze regel. Vanaf komend weekend moeten clubbezoekers toch al twee weken gevaccineerd zijn om binnen te mogen. Maar dat is zinloos, nu het erop lijkt dat het nachtleven na slechts twee weken weer op slot moet.

Rol deltavariant

Ook de deltavariant heeft roet in het eten gegooid, benadrukt Voss. De Fieldlabs werden gehouden toen die variant nog geen factor van belang was. Maar ook met de deltavariant gelooft hij dat het mogelijk is om feestjes binnen veilig te organiseren, mits de regels goed worden opgevolgd.

De NOS heeft de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken om een reactie gevraagd, maar zij kunnen niet reageren op deze kritiek, zegt een woordvoerder. Het kabinet wil eerst kijken naar het OMT-spoedadvies.