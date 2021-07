Maatregelen kabinet: nachtleven waarschijnlijk weer op slot

De horeca moet de komende tijd mogelijk om middernacht weer dicht. Het kabinet denkt erover die maatregel vanavond al te laten ingaan.

Het demissionaire kabinet maakt zich zorgen over de snelle toename van de besmettingen, ook omdat miljoenen mensen nog niet volledig zijn gevaccineerd. Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond om 19 uur weer een persconferentie. Dan worden de details van de aanscherpingen bekend.

Testen voor Toegang

Naar verluidt komt er voorlopig een eind aan het Testen voor Toegang in de horeca en dat betekent dat clubs, feestcafés en nachtclubs weer dichtgaan. Ook meerdaagse evenementen waar geen anderhalve meter in acht kan worden genomen, worden waarschijnlijk voorlopig niet meer toegestaan. Volgens Haagse bronnen praat het kabinet er ook over om het aantal mensen bij evenementen te beperken tot 1000 buiten en 500 binnen, maar daarover zijn nog geen knopen doorgehakt.

Het kabinet wil zich bij alle maatregelen vooral richten op plekken waar de meeste besmettingen worden opgelopen. Vanochtend had minister Grapperhaus in het Veiligheidsberaad overleg met de burgemeesters en volgens Grapperhaus werden daar "in een eensgezinde sfeer" zorgen geuit.