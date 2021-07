Verscheidene clubs sluiten deuren: 'Ik durf het risico niet te nemen'

Voor rust kiezen

Jeroen van Broekhoven van belangenvereniging Nachtbelang heeft zijn discotheek Fox in Stadskanaal niet eens geopend. In Stadskanaal is geen sneltestlocatie, waardoor mensen naar Groningen of Emmen zouden moeten uitwijken. "Daarom besloten wij dicht te blijven."

En dat blijft de discotheek voorlopig nog wel even. "Ik wacht op hoe de nieuwe varianten zich ontwikkelen en of de meeste mensen zich laten vaccineren. Dan hoop ik in september of oktober weer open te kunnen."

Dat Club Nyx en Exit Café nu dichtgaan, begrijpt de horecaondernemer goed. "Ik ken de eigenaar niet, maar ik denk dat hij gewoon even voor rust kiest, net als ik. Het is echt niet omdat het niet rendabel is om open te blijven. Alle clubs die in Amsterdam de afgelopen weekenden open gingen, hadden het druk zat."

Moeilijk uit te leggen

Van Broekhoven is op dit moment bezig met de opbouw van zijn festival Secret Forest, ook in Stadskanaal. De horecaondernemer hoopt dat er zaterdag zo'n 7000 bezoekers op afkomen. Toch zijn er wel mensen die al hebben afgezegd en hun geld terug willen vanwege de testregels.

Volgens Van Broekhoven zijn die regels ook moeilijk uit te leggen. "Eerst kon je meteen naar binnen na een prik, nu is dat na twee weken. En dan had je nog problemen met QR-codes, en sommige mensen die met een geel boekje naar binnen konden en op andere plekken weer niet."