Toegangstesten gaan tweede weekend in: 'Straks kun je er niet meer tegenop testen'

Extra testlocatie

Het blijft wel behelpen, vindt ook Evers. We hopen dat de testbewijzen snel worden afgeschaft. Straks is het zo druk dat je er niet meer tegenop kunt testen, en ook bij de clubs wordt het dan te druk. Er gaan meer clubs open en straks gaan ook de grote festivals beginnen."

Zo'n festival is Stereo Sunday in Venlo, dat vandaag en morgen 10.000 bezoekers ontvangt. Beide dagen zijn uitverkocht, vertelt woordvoerder Mark Boots. Voor de bezoekers naar binnen kunnen, moeten ze door drie controles. "We hebben bij de ingang de eerste check. Dat is de CoronaCheck-app en de check van het ID-bewijs. Dan wordt het toegangsbewijs gecontroleerd en daarna wordt er gefouilleerd."

Om de doorstroming zo soepel mogelijk te laten verlopen is toegang tot het festival breder gemaakt, zegt Boots. Het festival trok ook nog aan de bel toen bleek dat de tijdvakken voor het testen in Venlo, Venray en Roermond volstroomden. "We hebben toen een extra testlocatie toegewezen gekregen op het parkeerterrein van het VVV-stadion."