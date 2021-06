Bomvolle binnensteden op eerste echte uitgaansavond: 'Zalig dat het weer mag'

Met een corona-toegangsbewijs en een entreeticket in een lange wachtrij voor de ingang. Dat beeld was vannacht op allerlei plaatsen te zien, overal waar mensen massaal het nachtleven indoken nu het weer is toegestaan voor clubs en discotheken om de deuren te openen.

Zo was het op de Korte Heuvel in Tilburg erg druk en stonden mensen in de rij om de kroeg binnen te komen, schrijft Omroep Brabant. Volgens de politie werd het bij een populair café in die stad zó druk dat agenten moesten optreden toen er gedrang ontstond in de rij en mensen in de verdrukking kwamen. Daarbij raakten enkele mensen onwel.

"De portiers hebben geprobeerd de drukte te reguleren en mensen wat meer afstand te laten houden", zegt een woordvoerder van de politie. "Toen dit niet lukte is het café even op slot gegaan om aan te geven dat er geen mensen meer binnen konden komen. Toen het weer wat kalmer was en mensen zich hadden verspreid, konden de deuren weer open."

Ook in Breda was het vannacht druk en klonk er applaus toen de clubs opengingen. Volgens de politiewoordvoerder was het in Breda en Tilburg al vroeg erg druk. "Wat opviel was dat veel jongeren vroeg dronken waren, waarschijnlijk omdat ze eindelijk weer konden", aldus de woordvoerder. Ondanks de drukte liep het nergens uit de hand. "Op een paar kleine incidentjes na, zoals wildplassen en het beledigen van agenten, waren er geen bijzonderheden."

Als vanouds

Ook in Gouda gingen de clubs weer open en mochten cafés langer open blijven. Kroegbaas Lizette Oudijk is er emotioneel van: "Ik vind het gewoon zalig dat het weer mag, al die mensen weer zien, knuffelen, feesten", zei ze tegen Omroep West. "Je krijgt je leven weer terug."

Het was voor Oudijk even puzzelen maar uiteindelijk heeft ze gekozen om te werken met toegangstesten. "Het is wel lastig", zegt ze. "We moeten scannen aan de deur of je gevaccineerd of getest bent. Dan mag je naar binnen. Maar dan mag je ook helemaal uit je dak gaan zoals je dat gewend bent. En ik hoef geen politieagent te spelen."

De meeste gasten reageren positief. "Ik vind het fijn en veilig. Ik ben zelf ingeënt, het is hier goed geregeld. Op deze manier durf ik met een gerust hart een drankje te drinken", zegt een vrouw aan de bar. Een paar meter verderop staat iemand te dansen. "Het is geweldig, als vanouds, echt top. Ik heb geen moeite met de regels. Het is eigenlijk alleen maar beter, want je moet wel voorzichtig blijven."