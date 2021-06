Nachtleven komt weer op gang, en wat er verder allemaal weer mag

Op verschillende plekken in het land zijn om middernacht discotheken en nachtclubs opengegaan, voor het eerst sinds maart vorig jaar. Hier en daar stonden lange rijen van mensen die eindelijk weer het nachtleven in wilden duiken.

Vanaf vandaag mogen nachtclubs weer bezoekers ontvangen als zij een corona-toegangsbewijs hebben. Ze moeten dus volledig gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of onlangs zijn hersteld van corona. Binnen hoeven bezoekers dan geen anderhalve meter afstand te houden.

De heropening van de nachtclubs leidde tot een run op toegangsbewijzen. Via de CoronaCheck-app zijn in twee dagen een miljoen vaccinatiebewijzen uitgegeven en bij Testen voor Toegang waren veel testlocaties volgeboekt.

Door een hackpoging ontstond wel vertraging bij het verwerken van de testuitslagen; nog steeds heeft niet iedereen die negatief is getest ook een toegangsbewijs ontvangen.

Stap 4

Vandaag gaan meer versoepelingen in, als onderdeel van stap 4 van het openingsplan. Zo vervalt het advies om thuis te werken en grotendeels ook de mondkapjesplicht. In het openbaar vervoer, op vliegvelden en in de gangen van middelbare scholen moeten mensen nog wel een mondkapje dragen.

Er is geen limiet meer aan het aantal gasten dat mensen thuis mogen ontvangen, zolang ze maar anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook buiten mogen mensen onbeperkt in groepen bij elkaar komen, zoals in parken of op het strand.

Cafés en restaurants mogen weer hun normale openingstijden hanteren en ook de hele tijd alcohol schenken. Registratie en een checkgesprek zijn verplicht; in nachtclubs dus ook een corona-toegangsbewijs.

In restaurants moeten tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar staan om anderhalve meter afstand te garanderen. In zaken waar mensen geen vaste zitplek hebben, mag maximaal één bezoeker per vijf vierkante meter binnenkomen.

Publiek langs de lijn

Evenementen in theaters, bioscopen, poppodia en congrescentra zijn weer toegestaan, allemaal met anderhalve meter afstand. Doorstroomlocaties zoals musea, pretparken en kermissen mogen één bezoeker per vijf vierkante meter ontvangen.

Tot slot zijn vanaf vandaag ook sportwedstrijden voor iedereen weer toegestaan, met publiek langs de lijn. Ook hier geldt voor toeschouwers de anderhalvemeterregel.