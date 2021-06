Trimbos en Rutgers waarschuwen jongeren voor ontwenning drank en drugs

Op de Trimbos-site uitgaanpostcorona.nl kunnen jongeren hun geheugen opfrissen om ongelukken in een club of op een festival te voorkomen. "Er zijn veel prikkels die op je afkomen, de muziek staat hard, er zijn veel mensen en er is van alles te zien", staat op de site. "Neem daarom af en toe pauze en check bij jezelf hoe je erin zit."

Ook Daniëlle Ketelaars verwacht dat mensen overprikkeld kunnen raken. Zij is preventiewerker van de Brabantse verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. "Je hersenen kunnen overbelast raken, wat leidt tot angst- of paniekaanvallen, zeker als er ook nog drugs wordt gebruikt."

Drugsgebruik is nooit zonder gevaar, waarschuwt ze in het NOS Radio 1 Journaal, maar de risico's zijn nu groter dan anders. "Afgelopen jaar mochten we heel weinig en als mensen zijn we gewend om dat dan te willen inhalen. Het risico is dus dat mensen meer alcohol of drugs gaan gebruiken, terwijl ze die hoeveelheid juist helemaal niet meer gewend zijn."

Ze hoopt dat er voldoende hulpverleners op feesten zijn om bezoekers met klachten op te vangen. Ook zouden festivalorganisaties en clubeigenaren speciale 'chill-out'-ruimtes kunnen inrichten waar bezoekers zich kunnen terugtrekken en rustig kunnen worden.