Toegangsbewijs voor festival of club: 'Er is altijd een groep die dit niet accepteert'

Te vroeg om te speculeren

Voor Bente Bollmann, woordvoerder van de festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole, is er door de aankondiging van vrijdag niet zo veel veranderd. "Het was twee weken geleden al duidelijk dat we op maximale capaciteit konden draaien, dat was heel belangrijk."

Voor wat betreft de vaccinatie- en testbewijzen is het afwachten, zegt Bollmann. "Het is duidelijk dat het steeds sneller gaat met de versoepelingen. Het is dus nu nog afwachten hoe we er voor staan als Lowlands en Down The Rabbit Hole gaan beginnen." Beide festivals zijn eind augustus.

Tot die tijd is het te vroeg om te speculeren, zegt de woordvoerder. "Als mensen een test- of prikbewijs moeten laten zien, dan gaan we dat oplossen, dat komt wel goed. Maar uiteindelijk zijn we heel blij dat deze festivals, zoals het er nu naar uitziet, door kunnen gaan."