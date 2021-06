Feesten kan weer, clubs gooien vanavond meteen de deuren open

Maandenlang zijn ze dicht geweest, de nachtclubs en feestcafés. Maar ze zijn van plan om dubbel en dwars in te halen wat er gemist is door de coronapandemie. Daarom gaan veel kroegen en discotheken komende nacht om 00.01 uur al open voor feestvierders.

Zoals Feestcafé Klein Amsterdam in Groningen, waar ze een feest verwachten zoals dat alleen op Koningsdag wordt gevierd. Daarom zijn ze aan het opschalen met personeel. "Vrijdag mogen we eindelijk open. En die nacht staat de nachtburgemeester meteen biertjes te tappen", vertelt eigenaar Marcel Levee.

Een stuk verderop, bij Ocean 41 in Groningen, openen ze ook om middernacht de deuren. Zonder tafeltjes, zonder 1,5 meter, en met testen. "Ik verwacht dat het best druk gaat worden. Het is één ruimte met normaal plek voor 300 tot 350 mensen. Dat gaan we nog niet doen. Dat is gelijk wel heel erg heftig. We hopen minimaal op 75 procent", zegt Rianne van Ocean 41.

Laagdrempeliger

De eigenaren hebben ervoor gekozen om niet aan kaartverkoop te doen. "We dachten eerst: dat kan nog wel eens lastig gaan worden. Want hoeveel kan er getest worden?" Maar die angst was ongegrond. "De testcapaciteit is aardig groot."

Beide locaties hopen wel dat er meer testcentra in het centrum van Groningen komen. "Er is maar één testlocatie die gekoppeld is aan QR-codes en die is buiten het centrum. We lobbyen voor een testplek in het centrum", zegt bedrijfsleider Siemen.

"Hopelijk schakelt de gemeente hierin mee", zegt ook eigenaar Levee van Klein Amsterdam. "We hopen dat er geschoven wordt met de testlocatie, want dan wordt het testen laagdrempeliger."