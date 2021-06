RIVM: deltavariant coronavirus snel dominant, in najaar mogelijk nieuwe golf

De deltavariant (ook wel bekend als de Indiase variant) van het coronavirus wordt in Nederland snel dominant. Over drie weken is de helft van alle besmettingen met deze variant. Over ongeveer twee maanden zijn alle andere varianten verdrongen, blijkt uit een powerpoint-presentatie van Jaap van Dissel (RIVM).

De presentatie (.pdf) met de voorspellingen van het RIVM is al online gezet in de aanloop naar een technische briefing die start om 16.30 uur in de Tweede Kamer. Van Dissel geeft straks een toelichting.

Het effect van de opmars van de variant lijkt op korte termijn mee te vallen. Uit de powerpoint-presentatie blijkt dat, volgens de huidige modellen, de ziekenhuisopnames deze zomer zullen blijven dalen en dat er ook geen "toename in de nabije toekomst" is voorzien.

Dat heeft te maken met een combinatie van onder meer de snel toenemende vaccinatiegraad en het zogenoemde seizoenseffect. Bij warmer weer zijn mensen meer buiten, waar het virus minder kans krijgt. Voor zover bekend beschermen de huidige vaccins ook goed tegen de deltavariant, al is dat beschermende effect iets minder groot.

Voor het najaar echter is de nieuwe variant een "punt van zorg', schrijft het RIVM in een later gepubliceerd bericht op de eigen website. De mutant zou dan zelfs een golf van nieuwe besmettingen kunnen veroorzaken, omdat nog niet iedereen in Nederland is gevaccineerd of in elk geval niet volledig.

Besmettelijker dan Britse variant

Het aandeel van de deltavariant. die afgelopen april voor het eerst in Nederland werd gevonden, was tot voor kort klein. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor zo'n 9 procent van de besmettingen. Dat aandeel gaat dus fors groeien, blijkt uit de modellen van het RIVM. Het gaat naar 50 procent per half juli en ongeveer 100 procent per september of oktober.

De deltavariant is veel besmettelijker dan de alphavariant (of Britse variant) die nu nog dominant is in Nederland. Volgens de presentatie van Van Dissel gaat het om een toename van 28 procent. In andere Europese landen, met name in Portugal, is hetzelfde beeld te zien van een oprukkende deltavariant. Of die patiënten ook zieker maakt, wordt nog verder onderzocht.