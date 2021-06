Coronacijfers opnieuw flink lager: een derde minder tests en ziekenhuisopnames

Afgelopen week waren er in heel Nederland 35 positieve tests per 100.000 inwoners. In sommige gemeenten was dat meer: in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ging het om 50 positieve tests per 100.000 inwoners. Ook in de regio Den Haag en Zuid-Holland-Zuid waren relatief veel positieve tests.

Het zogenoemde besmettingsgetal, dat aangeeft hoe het virus zich verspreidt, bedroeg begin juni 0,77. Dat betekent dat 100 mensen samen 77 anderen besmetten. De verspreiding van het virus neemt dus af. Er waren half juni naar schatting 26.000 besmettelijke mensen: zij dragen het virus en kunnen anderen besmetten.