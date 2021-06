'We zijn er nog niet': hoe de deltavariant de versoepelingen kan bedreigen

Terwijl Nederland van het slot gaat, voeren sommige landen juist weer strengere maatregelen in. De reden: de besmettelijkere deltavariant, die ook in Nederland aan een opmars bezig is. Hoe verstandig is de 'Grote Versoepeling' van vandaag eigenlijk? Sommige experts zijn kritisch.

Waar je in Nederland vanavond naar de discotheek kan, mag je in de Australische stad Sydney vanaf vandaag niet eens zomaar meer je huis uit. Vanwege snel oplopende besmettingen is een strenge lockdown afgekondigd van twee weken. Alleen voor essentieel werk, boodschappen, buiten sporten of onderwijs mag je nog naar buiten.

De boosdoener? De deltavariant. Het RIVM schat dat het reproductiegetal van de deltavariant 70 procent hoger ligt dan dat van de 'oorspronkelijke' variant waar de pandemie mee begon.

Sommige deskundigen zijn daarom kritisch op de versoepelingen. Een van hen is Alma Tostmann, epidemioloog aan het Radboudumc. Ze steunt de overheid in de meeste maatregelen, maar waarschuwt wel: "Vanaf dit weekend zullen mensen weer veel meer contacten hebben. Daar raakt een percentage weer van besmet en dat percentage kan snel groeien."

Tostmann maakt zich zorgen over de genomen maatregelen: "Het verbaast me dat er zo'n groot pakket aan maatregelen in één keer is ingevoerd."

Maar de vaccinaties dan?

Dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen het virus zou een wapen kunnen zijn tegen de nieuwe variant. Toch is er nog werk aan de winkel: Israël, waar inmiddels meer dan 68 procent van de bevolking is gevaccineerd, kondigt toch weer maatregelen aan. Zo wordt de verplichting van mondkapjes, die op 15 juni nog werd afgeschaft, weer ingevoerd.

"De cijfers gingen eigenlijk maandenlang de goede kant op", zegt correspondent Ties Brock. "Maar nu gaan ze de slechte kant op."

Volgens Brock is er nog geen sprake van een paniekstemming in Israël. "Dit is vooral uit voorzorg. Ze zijn vooral bang dat de cijfers weer zullen gaan oplopen." De Israëlische overheid roept vanaf nu ook kinderen op zich te laten vaccineren, zodat die het virus ook minder goed kunnen verspreiden.

Ook in Nederland schuilt er gevaar in die 'vaccin-gaten'. Uit gegevens van het RIVM blijkt namelijk dat veel mensen onder de veertig nog niet zijn gevaccineerd, hoewel ze wel al een afspraak hebben staan.

Daarnaast is er een groep mensen die het vaccin weigert. Omdat de vaccinatiegraad in veel grote steden per wijk verschilt, kunnen ook op die manier clusters van besmettingen ontstaan.

Specifieke acties

Volgens epidemioloog Tostmann zou de regering er goed aan doen meer te hameren op de maatregelen die nog wel van kracht zijn. "Het vangnet wat we nu hebben is bron- en contactonderzoek, testen bij klachten en testen als je terug komt uit risicogebied. Ik heb het gevoel dat die belangrijke boodschap ondergesneeuwd raakt in de vreugde van de versoepelingen."

Ook de mondkapjes overal afschrijven is volgens haar nog niet zo'n goed idee. "Wat van mij wel had mogen blijven zijn de mondkapjes bij de contactberoepen, want daar zit je toch nog langdurig bij elkaar."

In het Radboudumc blijven mondkapjes binnen voorlopig in ieder geval nog van kracht, vertelt Tostmann. "Misschien een beetje tegen het landelijk beleid in."