Bij nieuwe corona-uitbraken mogelijk weer lokale maatregelen

Demissionair minister Grapperhaus gaat met de burgemeesters van de veiligheidsregio's praten over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal corona-uitbraken komen. Op 12 juli is hier een digitaal overleg over, zo is afgesproken tijdens de laatste reguliere wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad.

Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen, maar dat werkte toen niet goed. De besmettingen sloegen al snel over naar andere regio's. Na korte tijd werd de regionale aanpak losgelaten en kwamen er in het hele land dezelfde maatregelen.

"Hoe we het vorig jaar zomer met elkaar bedacht hadden was niet geweldig, dat moeten we ons vooral als kabinet aantrekken", aldus Grapperhaus. Hij wil "maatwerk" bieden, waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat het hele land te maken krijgt met maatregelen die alleen lokaal of regionaal nodig zijn.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls van Nijmegen, ziet wel een verschil tussen een uitbraak in, bijvoorbeeld, een verzorgingstehuis en een in een dorp of stad. In het eerste geval kan hij zich goed voorstellen dat er lokaal quarantainemaatregelen gaan gelden, maar in het tweede geval moet er volgens hem toch landelijke regie zijn. "Als besmettingen toenemen, slaan ze vrij snel over."

Testen voor Toegang

De burgemeesters en de ministers Grapperhaus en De Jonge hebben ook het eerste weekend waarin het systeem Testen voor Toegang functioneerde tegen het licht gehouden. Op diverse plekken ging het mis. Er stonden lange rijen op de testlocaties, door een hackpoging kreeg niet iedereen die zich liet testen op tijd de uitslag en er waren berichten dat horeca-ondernemers niet goed controleerden, waardoor mensen met de QR-code van iemand anders binnen konden komen.