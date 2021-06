Sjoemelen en trage testuitslagen: het eerste clubweekend was 'bewogen'

Om de lange rijen mensen tegemoet te komen, gingen sommige clubs aan de slag met zelftesten. "Wij accepteerden op gegeven moment elk bewijs. Ook vaccinatieboekjes of snelzelftesten", zegt Amsterdamse horeca-ondernemer Pim Evers. Hij noemt het "kiezen tussen twee kwaden". "Die snelzelftesten zijn formeel niet betrouwbaar genoeg, maar we hadden ook een grote groep jongeren in toom te houden."

Daarnaast hadden niet alle clubs de tijd om de geboortedatum van de app te vergelijken met de datum op het ID-bewijs. "Geboortedata checken kost veel tijd", beaamt Evers. "Dat is niet te doen." Sommigen zagen daarin kans om wat te sjoemelen: mensen die hun testuitslag te laat binnen hadden, helemaal niet waren getest, of misschien zelf positief waren getest, konden de regels omzeilen. Door een screenshot van de QR-code van een vriend of vriendin te gebruiken, kon je - als een uitbater je ID-bewijs niet checkte - tóch naar binnen.

Maar dat is niet zo makkelijk als het klinkt. Een van de appontwikkelaars zegt op Twitter dat veel telefoons geen screenshot kunnen maken van de app. Op iPhones kan dat echter weer wel. Daarnaast wisselen de QR-codes om de paar minuten en is in de app een bewegend fietsje te zien, dat natuurlijk niet beweegt in een screenshot. Het is dus de vraag of het gesjoemel ook op grote schaal is gebeurd.