'Gemeenten treden nauwelijks op bij uitgaansgelegenheden'

Gemeenten treden niet of nauwelijks op bij overtredingen van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden, meldt Trouw op basis van een rondgang langs vijftien gemeenten. In de eerste twee weekenden waarin er weer kon worden uitgegaan, is in de meeste gevallen een enkele officiële waarschuwing gegeven of boete uitgeschreven.

Veel gemeenten zeggen er niet de capaciteit voor te hebben. In Groningen zijn er volgens de krant ongeveer vijf toezichthouders beschikbaar, in Utrecht zes. Zwolle heeft vier handhavers op een gemiddelde uitgaansavond. Daarnaast willen sommige gemeenten horecaondernemers meer tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Gesjoemel met testbewijzen

In horecagelegenheden geldt sinds de laatste versoepelingen geen maximum aantal bezoekers, mits er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Als dit niet kan, moeten bezoekers met de CoronaCheck-app bij de ingang een negatief testbewijs laten zien of kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of een coronabesmetting hebben doorgemaakt.

Gemeenten moeten erop toezien dat deze regels nageleefd worden, benadrukte demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus gisteren voorafgaand aan het Torentjesoverleg. Dat ging de afgelopen weken niet in alle gemeenten goed. Omdat niet alle clubs de tijd hadden om de geboortedatum op de app te vergelijken met de datum op het ID-bewijs, kwamen mensen zonder geldig bewijs toch binnen. Grapperhaus noemde dit gesjoemel met testbewijzen "ongelooflijk onverstandig".