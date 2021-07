Besmettingen lopen op, vooral onder jongeren: moeten we ons zorgen maken?

Dan komen we die zomer zonder kleerscheuren door. En na de zomer is het ook niet meer relevant om zo te focussen op de besmettingscijfers. Het vaccineren heeft dan de coronasituatie namelijk wezenlijk veranderd, zegt Diavatopoulos. "Als je gevaccineerd bent, kun je wel nog besmet raken met het coronavirus, maar de kans dat je daardoor in het ziekenhuis terechtkomt of overlijdt is miniem. Dan raakt dus ook de zorg niet meer overbelast."

Een situatie zoals afgelopen winter in de ziekenhuizen, zullen we met een hoge vaccinatiegraad waarschijnlijk niet meer zien, gaat Diavatopoulos verder. En het hebben van een infectie zonder ernstige ziekte of sterfte accepteren we ook bij andere ziektes. "Het doel is niet nul infecties. Er mogen infecties blijven. Het doel is om sterfte en ernstige ziekte te voorkomen."

We zitten nu in een overgangsfase, zegt hij. "In een fase waarin we een potentieel dodelijke ziekte zien die grotendeels onder controle is. We komen uiteindelijk op het niveau van het griepvirus, waarbij we ook waakzaam zijn."

Waakzaam, maar positief

In de 'nieuwe coronasamenleving' blijven wel drie risico's over: clusters van besmettingen, de onzekerheid rondom long covid en nieuwe virusvarianten. "Niet iedereen laat zich vaccineren. Er blijven gaten", zegt Baidjoe. "In de Biblebelt of in wijken met een lager sociaaleconomisch niveau is de vaccinatiegraad lager. Daar kunnen dan clusters met besmettingen plaatsvinden en zitten de risico's. Deze mensen kunnen nog in het ziekenhuis terechtkomen."

Ook weten we nog niet genoeg over de langdurige gevolgen van corona, zegt Baidjoe. "De secundaire ziekteverschijnselen zoals long covid mogen we niet onderschatten. Daar moeten we nog meer onderzoek naar doen en we moeten het serieus nemen."

En blijft er onzekerheid vanwege nieuwe varianten. "Als er varianten ontstaan waardoor de vaccins niet werken, wordt het weer risicovol. Maar vooralsnog ben ik positief. Waakzaam, maar positief. De voortekenen voor de werking van de vaccins zijn gewoon heel gunstig", zegt Diavatopoulos.