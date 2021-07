Sneller naar de bron: GGD gaat corona-uitbraken anders onderzoeken

Zestig besmettingen en de teller loopt op. Een corona-uitbraak in een disco in Enschede houdt de GGD Twente flink bezig. Hoe gaan bron- en contactonderzoekers om met zulke uitbraken, nu de meeste maatregelen zijn versoepeld en steeds meer mensen zijn gevaccineerd?

"We verwachten toch nog heel wat grote uitbraken, met name in groepen die gedeeltelijk of niet zijn gevaccineerd", zegt Bas Boogmans, arts-infectieziektebestrijding bij de GGD Regio Utrecht. "Met name bij jongeren is dat een probleem. Zij hebben meer contacten en veel daarvan zijn bovendien nog niet volledig gevaccineerd. Het kan dan snel gaan."

Het is dan ook belangrijk dat mensen de 1,5 meter blijven aanhouden, zegt Boogmans. Ook benadrukt hij het belang van je laten testen als je naar een evenement gaat waar de afstand niet gehouden hoeft te worden. "Bij mensen leeft soms het idee dat ze na een prik direct alles kunnen doen en de afstand kunnen loslaten. Het voelt als een soort bevrijding, maar na een dag ben je echt nog niet beschermd, je moet 14 dagen wachten."

Boogmans geeft in zijn regio leiding aan bijna duizend bron- en contactonderzoekers. Die hebben steeds minder te doen. "Het is nu nog rustig. We zien wel dat mensen die besmet zijn geraakt steeds meer contacten hebben. Maar dat is ook wel logisch, nu de maatregelen zijn versoepeld".

Meer focus op de bron, minder op contacten

De GGD gaat vanaf komende week in heel Nederland het bron- en contactonderzoek iets anders uitvoeren. De nadruk komt meer te liggen op het vinden van de bron en minder op de contacten. Voor mensen die in contact zijn geweest en tenminste 14 dagen volledig zijn gevaccineerd gaat ook iets veranderen: zij hoeven straks niet meer in quarantaine.

"We zijn nu bezig met het uitdenken van verschillende scenario's, bijvoorbeeld wat zou er gebeuren als we een besmettelijkere variant krijgen en we iemand in de teststraat krijgen die die variant heeft", zegt Boogmans. "Hoe kunnen we in zo'n geval de bron van de besmetting zo snel mogelijk opsporen? Eerder gingen we alle contacten monitoren, nu willen we het liefst alle plekken gaan onderzoeken waar die persoon is geweest. Welke plek is het meest waarschijnlijk? Daar willen we gericht maatregelen nemen om te voorkomen dat zo'n uitbraak groter wordt."

Anders dan vorig jaar

Het gaat de GGD voortaan dus om het snel uittrappen van 'vuurtjes'. Het informeren van contacten zal minder nodig zijn, want met name de oudere contacten zijn vaak al gevaccineerd. Dit is dan ook direct het grote verschil met vorig jaar: met name jongeren besmetten toen na de vakantie hun ouders, die op hun beurt collega's. Boogmans gaat ervan uit dat dat zich nu niet herhaalt, door de vaccinaties.

"De volgende stap is dat we besmettingen binnen bepaalde groepen met weinig gevaccineerden beter in beeld krijgen. Als de besmettingen het in bepaalde wijken met name voorkomen of vooral bij een geloofsovertuiging, dan wil je erbovenop zitten."

Een eerder voorgenomen afschaling van het contactonderzoek lijkt voorlopig nog niet in te gaan. Het RIVM meldde vorige week dat er, naar aanleiding van een OMT-advies, werd gewerkt aan een plan waarbij besmette mensen in principe zelf hun contacten informeren. Dit plan gaat voorlopig de ijskast in; de GGD is voornemens om nauwe contacten voorlopig allemaal zelf te informeren.