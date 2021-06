Contactonderzoek binnenkort afgeschaald, quarantaine voor gevaccineerden vervalt

Het contactonderzoek bij coronagevallen wordt binnenkort afgeschaald en het quarantaine-advies voor gevaccineerde huisgenoten en contacten komt te vervallen. Het OMT noemt dit verantwoord nu steeds meer mensen door vaccinatie beschermd zijn tegen ernstige covid-19. Het kabinet neemt het advies over.

Aan de uitwerking van de plannen en het aanpassen van de protocollen en belscripts voor de bron- en contactonderzoekers wordt nog gewerkt door het RIVM en de GGD. Hieronder de belangrijkste veranderingen die waarschijnlijk in de loop van volgende week ingaan:

Het bron- en contactonderzoek gaat voortaan 'op maat' plaatsvinden. Dit betekent onder meer dat een besmet persoon nog wel door de GGD wordt geïnformeerd en dat er wordt gezocht naar de bron van de besmetting. Nieuw is dat de besmette persoon daarna zelf zijn huisgenoten en nauwe contacten (die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand geweest) informeert.

Als een besmet persoon zijn contacten niet zelf kan informeren of als er bijzondere omstandigheden zijn zoals een omgeving met een lage vaccinatiegraad of een besmetting met een besmettelijke variant van het coronavirus, kan de GGD toch het informeren van contacten alsnog voor zijn rekening nemen. Niet-nauwe contacten hoeven niet meer op de hoogte te worden gesteld.

Gevaccineerden niet meer in quarantaine

De regels rondom quarantaine na contact met een besmet persoon worden anders. Huisgenoten of nauwe contacten die tenminste 14 dagen geleden volledig zijn gevaccineerd of minder dan een half jaar geleden positief zijn getest hoeven niet meer in thuisquarantaine. In Nederland zijn nu zo'n 4 miljoen mensen langer dan 14 dagen volledig gevaccineerd tegen covid-19.

Voor huisgenoten en nauwe contacten die niet zijn gevaccineerd of nog maar één van de twee prikken hebben gehad blijft het oude advies gelden: tien dagen in quarantaine bij contact met een besmet persoon. Je kan dit na dag 5 beëindigen als je op die dag negatief test bij de GGD.

Ook direct testen hoeft voor huisgenoten en nauwe contacten niet meer na contact met een besmet persoon, maar nog wel na de vijfde dag en ook als zij geen klachten hebben. Het advies om te testen bij klachten blijft voor iedereen gelden. Het thuisblijf-advies voor huisgenoten van iemand met coronaklachten (ook als die eventueel wacht op een testuitslag) is vorige week vervallen.

'Voldoende zicht op epidemie'

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde afgelopen week dat de aanpassingen in het bron- en contactonderzoek, quarantaine en testen mogelijk zijn omdat nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Volgens onderzoek van het RIVM hebben gevaccineerde contacten een 60 procent kleinere kans om besmet te raken dan niet-gevaccineerde contacten.

Het OMT verwacht dat er met het afschalen van het contactonderzoek voldoende zicht op de epidemie gehouden kan worden. Volgens het RIVM is in de modellen die hieraan ten grondslag liggen rekening gehouden met de opmars van de besmettelijkere delta-variant in Europa.