Handvol boetes voor niet-naleven quarantaineplicht, handhaving kost 19 miljoen

Er zijn tot nu toe zeventien boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hebben gehouden aan de quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicolanden. Dat blijkt uit een powerpoint-presentatie (.pdf) met resultaten van de maatregel, die vanmiddag verder wordt toegelicht tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Sinds 1 juni geldt er voor reizigers uit landen zoals India en Zuid-Afrika bij aankomst in Nederland een quarantaineplicht. Wie aankomt moet een negatieve coronatest-verklaring en een quarantaineverklaring laten zien en vervolgens tien dagen in thuisquarantaine. Wie de verklaring niet heeft, krijgt 95 euro boete. Wie zich niet houdt aan de thuisquarantaine krijgt een boete van 337 euro.

Uit de resultaten van de eerste drie weken dat de maatregel van kracht is blijkt dat er op 90 procent van de vluchten quarantaineverklaringen zijn afgenomen. Er zijn 3219 verklaringen afgehandeld door een belteam van de ANWB. In 19 procent van de gevallen kreeg het team geen gehoor. In 9 procent van gevallen was er geen of een onvolledig telefoonnummer ingevuld.

Wie de telefoon niet opneemt krijgt bezoek van een boa. De gegevens van de reiziger worden daarvoor gedeeld met de gemeente die de reiziger als woonadres heeft opgegeven. Sinds 9 juni zijn er 184 quarantaineverklaringen doorgezet naar gemeenten. Hiervan is tachtig procent gevolgd en is er in zeventien gevallen een boete van 337 euro opgelegd.

Kosten: 19,4 miljoen euro

Het ministerie van Volksgezondheid heeft 19,4 miljoen euro uitgetrokken voor de voorbereiding, uitvoering en handhaving van de quarantaineplicht.

Uit vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat er 4,5 miljoen gaat naar het inrichten van de IT-systemen, 950.000 euro naar het belteam, 3,8 miljoen naar de controles van het vliegverkeer, 5,85 miljoen naar de communicatie, 550.000 naar het toezicht op het weg, bus en treinverkeer en 3,74 miljoen naar de handhaving door gemeenten.

Vorige week bleek al uit onderzoek van Nieuwsuur dat de controle op de quarantaineplicht allesbehalve waterdicht is. Tijdens de gesprekken wordt door het belteam bijvoorbeeld niet actief gevraagd of iemand wel echt thuiszit.