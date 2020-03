Weinstein hoort zijn vonnis, hoe is het in Nederland met #MeToo?

Naar aanleiding van de MeToo-kwesties in de cultuursector werd in juni 2018 het meldpunt Mores opgericht, waar mensen uit de film-, theater- en televisiewereld terecht kunnen met klachten over ongewenste omgangsvormen. Sinds de start van het meldpunt zijn bij Mores 40 meldingen binnengekomen, waarvan 18 over dezelfde zaak.

Volgens Janke Dekker, bestuursvoorzitter van Mores, is de drempel om aan de bel te trekken lager geworden. "In deze sector heeft niemand een vaste baan en was de angst om iets te melden groot. Door het meldpunt durven mensen die stap nu eerder te zetten, ook omdat dat anoniem kan."

Beter bespreekbaar

Sinds de opkomst van de MeToo-beweging zijn bepaalde onderwerpen in de culturele sector beter bespreekbaar geworden, vindt Dekker. "Eerst dacht men dat bepaald gedrag heel normaal was. Onder het mom van humor werd veel gedaan en gezegd wat kwetsend kan zijn. Nu vragen mensen zich sneller af: kan dit wel? Dat is de winst van MeToo."

Maar niet iedereen is daar blij mee. Want moet een grapje soms niet gewoon kunnen? Die vraag krijgt Inge te Brake van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV) regelmatig, zegt ze, vooral van mannen. "Wij zeggen dan: het kan wel, maar kijk eens om je heen wat voor effect je grap heeft. Die moet niet ten koste gaan van anderen."