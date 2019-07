Alsnog vervolging Jelle Brandt Corstius na beschuldigingen verkrachting

Het Openbaar Ministerie moet schrijver en tv-maker Jelle Brandt Corstius alsnog vervolgen voor zijn beschuldigingen aan het adres van tv-producent Gijs van Dam. Dat heeft het gerechtshof bepaald in de artikel 12-procedure die Van Dam had aangespannen.

Brandt Corstius beschuldigde Van Dam in 2017 in het dagblad Trouw en in het televisieprogramma De Wereld Draait Door van verkrachting. Hij noemde Van Dam niet bij naam, maar al snel werd duidelijk dat het om de tv-producent ging. Die ontkende later in een tv-interview dat er sprake was van verkrachting.

Artikel 12-procedure

Brandt Corstius deed aangifte van verkrachting en Van Dam van smaad en laster. Het OM besloot toen om niet tot vervolging over te gaan. Van Dam ging tegen die beslissing in beroep en spande een zogenoemde artikel 12-procedure aan.

Hiermee kan strafvervolging alsnog worden afgedwongen. Ook besloot hij nogmaals aangifte te doen tegen Brandt Corstius, omdat die na de beslissing van het OM in een persverklaring had gezegd dat hij geen seconde spijt had gehad van zijn verhaal.

Volgens het gerechtshof is er mogelijk sprake van smaad omdat Brandt Corstius zijn beschuldigingen meer dan eens in landelijke media heeft geuit. Bovendien gaat het om een beschuldiging van een ernstig misdrijf. Het is nu aan de rechtbank om te beoordelen of er sprake is van strafbare feiten.

Alleen maar verliezers

Advocaat Nico Meijering, die Brandt Corstius vertegenwoordigt, zegt te betreuren dat de zaak nu opnieuw opgerakeld wordt. Volgens Meijering is het aantoonbaar nooit de bedoeling geweest om de naam van Van Dam openbaar te maken en heeft hij er zelf voor gekozen om naar buiten te treden.

Brandt Corstius schrijft in een eigen verklaring dat deze rechtszaak bij voorbaat alleen maar verliezers kent. "Deze zaak gaat alleen maar narigheid opleveren voor beide partijen en hun naasten."