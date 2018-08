'Gijs van Dam doet opnieuw aangifte tegen Jelle Brandt Corstius'

Tv-producent Gijs van Dam heeft een nieuwe aanklacht wegens smaad ingediend tegen schrijver en tv-maker Jelle Brandt Corstius. Dat zegt zijn advocaat Peter Plasman in Trouw. Brandt Corstius liet vorige maand in een persverklaring weten dat hij geen seconde spijt heeft gehad van zijn verhaal dat hij jaren geleden seksueel is misbruikt door Van Dam.

Van Dam wordt in die verklaring in één adem genoemd met Harvey Weinstein en Bill Cosby. "We hebben daarom een nieuwe aanklacht wegens smaad ingediend bij de officier van justitie", aldus Plasman. Het OM kan nog niet bevestigen of de aanklacht binnen is.

Hoger beroep

Ook gaat Van Dam in beroep tegen de beslissing van het OM om de zaak te seponeren. Vorige maand werd bekend dat justitie Van Dam en Brandt Corstius niet gaat vervolgen.

De twee hadden vorig jaar aangifte gedaan tegen elkaar. Brandt Corstius had Van Dam beschuldigd van seksueel misbruik. Van Dam deed vervolgens aangifte van smaad en laster.

Geen grond

Het OM heeft de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan, maar concludeerde dat er in beide zaken geen grond is voor vervolging. Van Dam legt zich daar niet bij neer en gaat in hoger beroep. "Het spreekt voor zich dat we een artikel 12-procedure tegen die beslissing gaan voeren", zegt zijn advocaat Plasman in de krant.

De artikel 12-procedure houdt in dat strafvervolging kan worden afgedwongen als het OM de zaak heeft geseponeerd. Het gerechtshof beoordeelt in zo'n procedure of vervolging haalbaar en opportuun is, en kan het OM daartoe een bevel geven.

In een reactie laat justitie aan de NOS weten geen uitspraken te doen over zogeheten artikel 12-procedures.