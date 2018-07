OM: geen vervolging in zaken Brandt Corstius en Van Dam

Het Openbaar Ministerie gaat producent Gijs van Dam en schrijver en tv-maker Jelle Brandt Corstius niet vervolgen.

De twee hadden elkaar vorig jaar aangegeven; Brandt Corstius had Van Dam beschuldigd van seksueel misbruik. Van Dam deed vervolgens aangifte van smaad en laster.

Het OM heeft de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan, maar concludeert dat er in beide zaken geen grond is voor vervolging.

Hotelkamer

Brandt Corstius werd naar eigen zeggen door Van Dam misbruikt toen ze in 2002 samenwerkten voor een tv-programma. Het OM heeft oud-collega's van de twee gehoord, maar dat heeft geen belastende informatie voor Van Dam opgeleverd. De tv-producent heeft altijd gezegd dat er wel seks tussen hem en Brandt Corstius is geweest, maar dat ze dat beiden wilden.

Brandt Corstius schreef vorig jaar in Trouw dat hij verkracht is in een hotelkamer. Hij zei dat hij met het bericht naar buiten kwam om herhaling te voorkomen. "Wie weet hoe vaak deze persoon nog eens iets in het drankje gooit van een kwetsbare jongeling?"

Jelle Brandt Corstius noemde in zijn artikel geen naam en gaf weinig details. Volgens het OM kan hij daarom niet worden beschuldigd van smaad, want dan moet er sprake zijn van het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam.

Vertrouwen

De twee eisers kunnen naar het gerechtshof stappen als ze alsnog vervolging willen afdwingen. Ze moeten dan een zogenoemde artikel 12-procedure beginnen. Het is niet duidelijk of ze dat gaan doen.

De advocaat van Van Dam, Peter Plasman, zegt dat hij niets anders had verwacht van de aangifte van Jelle Brandt Corstius. "Er is uitgebreid onderzoek gedaan, maar dat heeft niets opgeleverd. Dat klopt ook, er heeft zich niets strafbaars afgespeeld. We zagen dit dan ook met vertrouwen tegemoet." Verder laat Plasman weten dat hij de motivering van het OM over de smaad-aangifte gaat bestuderen.

Geen spijt

Jelle Brandt Corstius schrijft in een reactie dat hij wist dat zijn zaak na zestien jaar niet gemakkelijk te bewijzen zou zijn. "Het is, zoals ik al in Trouw schreef, mijn woord tegen het zijne. Dat geldt niet alleen voor mijn zaak, maar dat geldt voor de meeste mensen die zijn misbruikt. Het was destijds precies de reden waarom ik dat stuk geschreven heb."

Volgens Brandt Corstius ging het hem niet specifiek om Van Dam, "maar om dit soort hufters in het algemeen". Hij zegt dat hij geen spijt heeft van zijn stuk in Trouw. "Ik kan alleen maar hopen dat het andere slachtoffers zal helpen om het zwijgen te doorbreken."