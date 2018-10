Aangifte en melding tegen Job Gosschalk vanwege zedendelict

Advocaat Gerard Spong heeft tegen RTL Boulevard bevestigd dat er bij het Openbaar Ministerie een aangifte en melding zijn binnengekomen over een mogelijk zedendelict van zijn cliënt Job Gosschalk. De politie heeft daarop een onderzoek ingesteld.

"Er is een soort #MeToo-gevalletje aan de orde en daar is een politieonderzoek aan gewijd", zei Spong. "Ik moet het dossier nog krijgen en dat gaan we goed bestuderen en dan zien we wel verder."

Strafbare handelingen

De voormalige regisseur, producent en castingdirecteur erkende vorig jaar dat hij acteurs bij hem thuis uitnodigde en hen vroeg om hun kleren uit te doen. Hij bestreed dat het tot fysiek contact is gekomen. Dat doet hij nog steeds, blijkt uit de woorden van Spong.

"Een of meerdere personen hebben geklaagd over seksuele handelingen. We moeten nog maar eens kijken of dat überhaupt strafbare handelingen zijn. Dat is een lastig karwei met al die #MeToo-achtige gevallen, want het is nog bij lange na niet zeker wat er precies is gebeurd."

De voormalige castingdirecteur wordt op korte termijn als verdachte gehoord. Daarna volgt een beslissing of Gosschalk wordt vervolgd.

Wangedrag

Gosschalk raakte vorig jaar in opspraak toen meerdere acteurs hem van seksueel wangedrag beschuldigden. Zo zei presentator Winston Post tegen NOS op 3 dat Gosschalk hem in een "bijlessessie" gevraagd had te masturberen.

Gosschalk zag zich genoodzaakt om zijn werkzaamheden te staken en zijn aandelen in castingbureau Kemna Casting over te doen aan de zittende directie.