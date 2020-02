Jury: Harvey Weinstein schuldig aan aanranding en verkrachting

Harvey Weinstein is door een jury in New York schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting. De voormalige filmproducer staat terecht voor de verkrachting van twee vrouwen. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald door de rechter.

De twaalfkoppige jury deed er vijf dagen over om tot het oordeel over Weinstein te komen.

De onthullingen over Weinstein, die door meer dan tachtig vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waren een belangrijke factor bij het op gang komen van de #MeToo-beweging.

Weinstein is wel vrijgesproken van drie zwaardere aanklachten die hem levenslang hadden kunnen opleveren. De talrijke beschuldigingen tegen hem gaan soms decennia terug, maar hij houdt zelf vol dat alle seksuele relaties die hij had met wederzijdse instemming waren.

Twee gezichten

De aanklagers hebben geprobeerd aan te tonen dat Weinstein een serieverkrachter is, die actrices en andere vrouwen manipuleerde door ze riante vooruitzichten te bieden in Hollywood. Hij ontbood ze op hotelkamers of in appartementen en dwong de vrouwen dan om seks met hem te hebben.

Actrice Jessica Mann, een van de vrouwen die partij zijn in deze strafzaak, beschreef Weinstein als een man met twee gezichten: charmant in het openbaar, maar beangstigend als je met hem samen was. Op een van de procesdagen raakte Mann bij haar getuigenis zo overstuur dat de rechter de zitting beëindigde.