Waarom blackface een probleem is: van Jim Crow tot Zwarte Piet

Maar wanneer is het probleem met dit soort 'verkleedfeestjes' ontstaan? Blackface werd in de eerste helft van de 19e eeuw populair in de VS. In theatershows karikaturiseerden witte artiesten Afro-Amerikaanse slaven. Op dat moment is de slavernij in de VS nog niet afgeschaft (dat gebeurde in 1865).

De bekendste karikatuur is Jim Crow van Thomas Rice. Die trad op door het hele land met een zwart geschminkt gezicht, versleten kleding, een krullenpruik en een strohoed op en zong daarbij het nummer Jump Jim Crow. Het liedje gaat over een naïeve plantageslaaf die onder meer zingt dat hij "zo blij is dat hij een niggar is".

Jim Crow-wetten

Het typetje was zelfs zo populair dat Jim Crow synoniem werd voor Afro-Amerikaan en dan niet op een vlijende manier. In de decennia daarna blijven de zogenoemde minstrel shows, waarin zwarte mensen als onnozel en primitief worden neergezet, populair vermaak.

Jim Crow werd uiteindelijk nog naamgever van de Jim Crow-wetten die het Zuiden invoerde na hun nederlaag in de Amerikaanse Burgeroorlog. De wetgeving was bedoeld om de segregatie van zwart en wit in stand te houden en werd pas afgeschaft in 1965.

