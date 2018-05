Fans verbolgen over 'blackface'-foto van rapper Drake

Van 'ghostwriters' tot 'geheime zoon'

Al sinds 2011 zijn de twee rappers in een conflict verwikkeld en sturen ze over en weer beledigende liedteksten.

Afgelopen vrijdag lanceerde Pusha T zijn nieuwe album Daytona met daarop onder meer het nummer Infrared. In de track benadrukt de rapper dat Drake een ghostwriter zou hebben: Quentin Miller. Die geruchten gaan al langer en worden door Drake ontkend, maar rapper Pusha strooit nog wat zout in de wond met de zin: 'It was written like Nas but it came from Quentin'.

Een reactie van Drake op de tekst kon niet lang uitblijven. Met zijn 'Duppy Freestyle' (een diss-track) reageerde de rapper op de beschuldigingen.

En om het nog ingewikkelder te maken reageerde Pusha op zijn beurt weer met een nieuwe track: 'The Story of Adidon'. In het lied beschuldigt Pusha dat Drake een kind heeft verwekt bij een pornoster, en dat hij het jongetje nu geheim houdt.

En nu gaat de discussie over 'The Story of Adidon' dus gaat verder dan alleen de tekst. Op social media spreken mensen nu voornamelijk over de cover.