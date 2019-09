Alleen roetveegpieten bij landelijke intocht Sinterklaas

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR. De pieten zullen dit jaar niet meer volledig zwart worden geschminkt. Ook in het Sinterklaasjournaal zijn geen volledig zwarte pieten meer te zien.

De NTR heeft de beslissing genomen in overleg met de gemeente Apeldoorn. Volgens de omroep is het afschaffen van de volledig zwarte piet een geleidelijke ontwikkeling geweest, die een paar jaar nodig heeft gehad.

Verwarring

Vorig jaar ontstond er verwarring toen de NTR een verklaring op de website had gezet waaruit in eerste instantie de conclusie werd getrokken dat er toen al geen zwarte pieten meer zouden meelopen. Een dag later bleek dat er toch nog enkele volledig zwarte pieten zouden zijn.

De NTR gaf toen als verklaring dat de pieten roet op hun gezicht hebben omdat ze door de schoorsteen gaan. "Al naar gelang ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan hebben ze meer roet op hun gezicht."

De landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag 16 november. Het Sinterklaasjournaal begint op 11 november.