Toch volledig zwarte pieten bij landelijke sinterklaasintocht

Bij de landelijke sinterklaasintocht in Zaanstad doen wel degelijk volledig zwarte pieten mee. Dat bevestigt een woordvoerder van organisator NTR.

De NTR zette gisteren op zijn website een verklaring die algemeen leidde tot de conclusie dat er bij de landelijke intocht op 17 november alleen roetveegpieten zouden zijn.

Op de site van de NTR staat: "De Pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht." Gisteren wilde de NTR geen toelichting geven, volgens een woordvoerder omdat dit duidelijk genoeg was.

Vanavond stelt een woordvoerder echter dat pieten die heel vaak door de schoorsteen gaan "heel veel roet" op hun gezicht hebben. "Daardoor worden ze behoorlijk zwart tot helemaal zwart." De NTR hecht aan variatie in pieten. "Van helemaal ongeschminkt tot helemaal zwart vanwege de schoorsteen."

Geen dikke lippen

De organisatie benadrukt dat de pieten niet meer het traditionele uiterlijk hebben met kroeshaar, dikke rode lippen en oorringen. "We zijn begonnen met een ontwikkeling die we willen voortzetten. Elk jaar een beetje meer roetveegpieten."

De NTR mikt op acceptatie hiervan door "de grote groep in het midden". De omroep realiseert zich dat nooit iedereen tevreden zal zijn.

Een sinterklaascomité in gaststad Zaanstad haakte af bij de intocht vanwege de indruk dat er alleen maar roetveegpieten mochten worden geleverd.

De NTR zit daar niet mee: "Er zijn nog altijd acht groepen die wel meedoen. Discussie is er altijd. We weten dat het onderwerp veel losmaakt. Maar bij de intocht geven wij de richting aan."