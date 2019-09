Canadese premier Trudeau onder vuur door blackface-foto uit 2001

De Canadese premier Justin Trudeau ligt onder vuur door een foto uit 2001, waarop hij te zien is met een zwart geschminkt gezicht. Het Amerikaanse tijdschrift Time heeft de foto gepubliceerd. Een oppositiepartij in Canada noemt Trudeaus gedrag beledigend.

Trudeau bevestigt dat hij op de bewuste foto staat en hij zegt diepe spijt te hebben. "Ik had dat niet moeten doen en ik had beter moeten weten", zei hij op een ingelaste persconferentie in een vliegtuig.

Hij noemt zijn gedrag dom en hij zegt dat hij teleurgesteld is in zichzelf. Journalisten vroegen of hij ontslag neemt als premier, maar hij zegt dat hij dat niet van plan is. "Ik vraag de Canadezen om vergeving."

Aladin

De foto staat in een jaarboek van een school, waar de toen 29-jarige Trudeau leraar was. De foto is genomen op een feest van de school, met als thema "Arabische nachten". Hij had een tulband op zijn hoofd en droeg een gewaad. Zijn gezicht, nek en handen waren zwart geschminkt. Volgens Trudeau was hij verkleed als Aladin.

De leider van oppositiepartij NDP, Jagmeet Singh, spreekt van verontrustend en beledigend gedrag. "Het is het belachelijk maken van iemand om hoe die leeft."

Trudeau voert op dit moment campagne voor de verkiezingen van eind oktober.